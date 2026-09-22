Il Circolo Tennis Palermo, in occasione del centenario della sua fondazione, con il patrocinio del Comune di Palermo, porta il tennis nel cuore della città per avvicinare bambini e ragazzi allo sport e ai suoi valori.

Venerdì 25 settembre dalle 16 alle 18, Piazza Ruggero Settimo, ai piedi del Politeama, si trasformerà in un grande campo di tennis a cielo aperto. Ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni potranno impugnare una racchetta, provare a colpire una pallina e vivere un pomeriggio all’insegna dello sport.

A guidarli saranno i maestri del Circolo Tennis Palermo. A rendere l’appuntamento ancora più speciale sarà Flavia Pennetta, campionessa nel 2015 degli Us Open (vedi scheda allegata) che incontrerà i giovani partecipanti per raccontare la propria esperienza e condividere con loro la passione, le emozioni ed i valori che hanno segnato la sua straordinaria carriera.

Flavia Pennetta

Nata a Brindisi nel 1982, Flavia Pennetta è certamente una tra le tenniste azzurre più forti di sempre. La sua carriera a livello internazionale parla da sola.

Un best ranking da numero 6 Wta raggiunto nel 2015 quando è arrivato l’indimenticabile successo allo Us Open nella storica finale tutta italiana contro l’amica e corregionale Roberta Vinci. In quella edizione dell’Open degli Stati Uniti, Pennetta si tolse il lusso di sconfiggere atlete del calibro di Stosur, Halep e Kvitova.

In carriera ha ottenuto 11 successi in singolare. Oltre allo Us Open, spicca il sigillo nel 2014 sul cemento di Indian Wells.

Al torneo di Palermo che si disputa al Country Time Club, vanta la vittoria nel 2009 e due finali nel 2004 e nel 2010.

Pennetta, in doppio, è stata anche numero 1 delle classifiche nel 2011. Di rilievo il successo a Melbourne proprio nel 2011 con l’argentina Gisela Dulko. I titoli di specialità sono 17.

La campionessa pugliese annovera con la maglia dell’Italia quattro successi in Fed Cup: nel 2006-2009 – 2010 – 2013.