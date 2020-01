Indagano le forze dell'ordine

Giorni caldissimi allo Zen di Palermo. In questi ultime settimane il clima è tornato incandescente nel quartiere periferico.

Tanto che si sarebbero registrate aggressioni e risse tra bande. Un giovane di 34 anni M.L. residente in via Rocky Marciano è stato trasportato da alcuni amici all’ospedale Ingrassia.

Una scelta mirata quella dell’ospedale di Corso Calatafimi, per la posizione defilata del nosocomio.

Lo hanno trasportato in tarda serata a bordo di un’auto.

Lui stesso ha raccontato che è rimasto ferito in un incidente avvenuto da solo a bordo di una Vespa. Però non avrebbe saputo fornire gli elementi per risalire alla dinamica e al luogo in cui si sarebbe verificato lo scontro.

Una ricostruzione poco chiara per cui il personale sanitario, come da prassi ha informato le forze dell’ordine.

Agli investigatori non ha detto nulla è rimasto in silenzio.

Al giovane è stata asportata la milza e i trova ricoverato in rianimazione Tantissimi amici si sono riversati nell’ospedale e hanno attaccato anche gli striscioni. Vicinanza espressa anche su Facebook. Numerosi i messaggi scritti per fare forza al loro amico in questo momento difficile.

Saranno le forze dell’ordine a risolvere il caso e verificare se si sia trattato di incidente o di un regolamento di conti.