Una giovane tennista ha denunciato di essere stata palpeggiata nello spogliatoio del circolo del tennis. La giovane prima avrebbe subito le avances poi l’uomo di 42 anni avrebbe tentato l’approccio. La sportiva di 20 anni ha presentato denuncia.

Il circolo di viale del Fante ancora prima delle indagini ha anche preso provvedimenti, decidendo la radiazione del socio nel corso di un’assemblea che si è tenuta ieri che aveva al centro altri punti all’ordine del giorno: 108 i voti favorevoli all’espulsione definitiva, 101 quelli contrari.

Dopo la denuncia, l’uomo aveva presentato le dimissioni. Una scelta che gli avrebbe consentito in futuro di chiedere una nuova iscrizione. Ma la maggioranza dei soci ha deciso per la radiazione.