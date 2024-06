Un polacco di 32 è stato fermato dai carabinieri mentre stava cercando di rubare una Fiat Panda dentro la diga di Piana degli Albanesi della Enel Green Power la società che gestisce l’impianto.

È arrivata una segnalazione al numero 112 di pronto intervento che segnalava la presenza del giovane che aveva scavalcato e stava armeggiando nell’auto per portarla via. I carabinieri arrivati in zona sono riusciti a bloccarlo e sventare il furto.