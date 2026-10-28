Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per avere tentato di violentare l’educatrice in una comunità alloggio a Palermo. Sono stati i poliziotti ad arrestare l’indagato in un centro per minori nella zona di viale Lazio.

L’aggressore è stato rintracciato dopo l’allarme lanciato dalla vittima, è stato portato al Pagliarelli in attesa della convalida da parte del gip del tribunale di Palermo. L’educatrice ha raccontato di essersi trovata da sola con il ragazzo che aveva chiesto di risolvere un problema con il cellulare. Pochi minuti ed è scattata l’aggressione.

La vittima è riuscita a liberarsi dalla morsa dell’indagato e chiedere aiuto prima alla responsabile del centro poi alla polizia. La vittima è riuscita a chiudersi in stanza mentre il ragazzo è fuggito. Non appena sono arrivati gli agenti è stata portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso ginecologico del Policlinico, dove sono stati avviati tutti gli accertamenti previsti dai protocolli del “percorso rosa”.

Per il giovane, come disposto dal sostituto procuratore Mario Calabrese, si sono aperte le porte del carcere.