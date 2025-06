Hanno tentato di rubare lo scooter Honda Sh al vicepresidente della prima circoscrizione a Palermo durante la seduta del consiglio. E’ successo questa mattina nella sede comunale in piazza Giulio Cesare.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Due giovani di circa 30 anni sono arrivati a bordo di uno scooter elettrico e hanno forzato il blocca sterzo dello scooter del consigliere e stavano per portarlo via. Qualcuno si è accorto di quanto stava avvenendo ed è stato lanciato l’allarme. Il consiglio è stato sospeso e tutti sono usciti fuori.

I ladri sono fuggiti anche se sarebbero stati immortalati dalle telecamere. Adesso gli agenti stanno raccogliendo la denuncia del consigliere Nicolao e acquisendo le immagini.

“La situazione nella sede della prima circoscrizione è allarmante – dice Nicolao – Di notte il parcheggio è in balia di spacciatori e luogo di prostituzione. Adesso non si fermano neppure in pieno giorno davanti a dipendenti e utenti. Chiediamo ancora una volta un maggiore presidio e controllo al questore e al prefetto di Palermo. La situazione è molto seria”.