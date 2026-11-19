Ha provato a far perdere le proprie tracce appena ha visto la volante, ma la corsa è finita in pochi istanti. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato in via Villa Nicolosi un uomo di 38 anni, che era alla guida di un’auto e aveva tentato di sottrarsi a un controllo d’iniziativa.

Una volta bloccato, il conducente è stato perquisito e poi i poliziotti hanno proseguito con i controlli nella sua abitazione. Tra auto e casa sono stati trovati 150 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana, per un totale di 280 grammi, oltre a denaro contante, bilancini di precisione, strumenti da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il 38enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.