Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Carlo Cardella di 40 anni accusato di avere tentato la rapina all alla gioielleria Gama Trading in corso dei Mille a Palermo.

Lo scorso 11 febbraio tre uomini hanno pedinato il titolare dell’esercizio commerciale, lo hanno picchiato e hanno tentato di aprire la cassaforte. E’ nata una colluttazione e i tre sono fuggiti portando via la chiave della cassaforte. Il commerciante è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico.

I poliziotti nel corso delle indagini hanno ritrovato l’auto una Lancia Y utilizzata per il tentato colpo abbandonata poco distante dalla gioielleria. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è risalito ad uno dei componenti che è stato fermato. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.