Tre rapinatori hanno fatto irruzione in una tabaccheria a Palermo in via Cluverio armati di coltelli e di mazze tra dipendenti e clienti. Hanno spaccato il vetro che separa la clientela dai titolari del negozio e hanno minacciato chi si trovava nelle casse.

Uno dei rapinatori ha cercato di colpire un cliente che si trovava nella tabaccheria con un coltello. Dalle prime notizie pare che il colpo non sia riuscito anche se ci sono indagini in corso.

I rapinatori sono fuggiti a bordo di una Giulietta. Sono intervenuti gli agenti di polizia e un’ambulanza.