Hanno cercato di rubare l’auto di un malato oncologico che utilizza per sottoporsi alla chemioterapia. Il furto è stato sventato grazie un residente che ha visto i due ladri armeggiare nell’auto.

L’uomo a notte fonde ha chiesto l’intervento della polizia che arrivata ha arrestato di ue ladri. La polizia ha arrestato due notti fa un uomo e una donna accusati del tentato furto di una Fiat Punto parcheggiata in piazza San Nicolò degli scalzi, vicino alla stazione centrale. Gli arresti sono stati convalidati dal gip che ha disposto per entrambi i domiciliari.

Il furto è stato tentato attorno alle 4 d notte. Arrivati nella piazzetta gli agenti hanno visto i due all’interno dell’abitacolo e li hanno subito bloccati nonostante il loro tentativo di sfuggire alle manette. Al termine degli accertamenti l’uomo e la donna sono stati inoltre denunciati per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento delle pattuglie dell’Upg è servito a sventare il furto della Fiat Punto, ma i danni provocati tra la portiera e il blocco accensione dell’auto l’hanno resa inutilizzabile. Un problema non da poco visto che si trattava dell’unico mezzo a disposizione del proprietario che adesso dovrà trovare una soluzione alternativa per andare in ospedale e sottoporsi alla terapia oncologica prescritta dai medici.