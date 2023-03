La procura ha emesso il provvedimento di fermo con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Giuseppe Consumare il panettiere di 52 anni che ha cercato di uccidere l’ex moglie con un grosso coltello da cucina. Consumare è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

Nei prossimi giorni si presenterà davanti al gip per la convalida. Il panettiere che si era separato con la moglie di 47 anni a Natale martedì mattina ha preso un coltello e ha iniziato a colpire la donna che era entrata in casa sperando di non trovare il marito per prendere alcuni oggetti.

L’uomo l’ha afferrata da dietro e l’ha colpita più volte tentando di colpirla al volto e al collo. Sono stati necessari 80 punti di sutura per medicare le ferite provocate dall’ex marito.

L’uomo dopo il tentato omicidio era fuggito via e solo oggi si era consegnato ai carabinieri della stazione di Altarello che avevano iniziato le indagini.