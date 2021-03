Tentato furto al negozio Gucci, un giovane cerca di portare via due borse griffate

Ignazio Marchese di

Ha cercato di portare via due borse da 2 mila euro dal negozio Gucci in via Libertà. Un giovane è entrato nel negozio e ha afferrato i due costosissimi oggetti griffati e ha cercato di guadagnare l’uscita del negozio. Un commesso è riuscito a bloccarlo. E’ nata la colluttazione. Alla fine il ladro ha lasciato la refurtiva ed è fuggito via. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolta la denuncia dei commercianti e avviato le indagini per risalire all’autore della tentata rapina.

