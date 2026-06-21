I carabinieri della stazione di Trabia hanno arrestato un cittadino tunisino di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, che indicava la presenza di una persona sospetta all’interno di un cantiere edile.

La convalida del provvedimento e la misura cautelare

I militari sono arrivati sul posto e hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di impossessarsi di alcuni attrezzi da lavoro lasciati incustoditi nell’area dei lavori. L’arrestato è stato condotto davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese.

Il magistrato ha convalidato il provvedimento eseguito dai carabinieri e ha disposto nei confronti del quarantacinquenne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Trabia.