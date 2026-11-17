Mattinata di amara sorpresa per i titolari di un salone di parrucchieri a Palermo. Intorno alle 8 di ieri, lunedì 16 novembre, ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale Effetti Parrucchiere, situata in via Amedeo d’Aosta, tentando di introdursi all’interno del locale.

Per forzare l’ingresso, i malviventi hanno infranto la vetrata dell’esercizio, provocando ingenti danni alla struttura prima di desistere o darsi alla fuga. L’entità esatta del danno economico resta ancora in fase di quantificazione da parte dei proprietari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le indagini sono attualmente in corso, anche attraverso la verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.