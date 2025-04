Tre uomini a volto coperto hanno tentato di spaccare l’ingresso di una tabaccheria in via Don Luigi Sturzo a Carini (Palermo). Armati di una spranga hanno cercato di aprire un varco.

E’ scattato l’allarme dell’esercizio commerciale e qualcuno si è anche affacciato alla finestra. Così i tre a bordo di un’auto si sono dati alla fuga.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori. Non si esclude che l’auto per compiere il furto sia rubata.