Tentato furto in una tabaccheria in via Brunelleschi a Palermo. I ladri sono riusciti ad aprire un varco nella saracinesca ed entrare dentro. E’ scattato l’allarme e il proprietario che abita nei pressi è sceso subito.

Ha trovato i due giovani ancora dentro. E’ nata una colluttazione e i due malviventi sono fuggiti a piedi lasciando la vettura con cui erano arrivati nei pressi della tabaccheria con gli arnesi di scasso dentro. Le indagini sono condotte dalla polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Picchiati e rapinati tre giovani a Palermo

Rapinati tre giovani di 23, 22 e 21 anni a Palermo. I giovani la scorsa notte si trovavano in via Stefano Stabile nella zona dell’Arenella a bordo di un’utilitaria. Sono stati bloccati da due uomini che li hanno picchiati e hanno portato via soldi e cellulari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare i motivi dell’aggressione e della successiva rapina.

Colpi di mazza contro gelateria

Ladri in azione a Palermo. Nuova spaccata ai danni della gelateria Terzo Cerchio in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Con una mazza i malviventi hanno spaccato la vetrata all’ingresso una volta dentro hanno portato via la cassa automatica. Il bottino è ancora da quantificare. A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono stati acquisti i filmati del sistema di videosorveglianza dai quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai malviventi.

Sempre in corso Finocchiaro Aprile, i militari sono intervenuti per un altro furto, in questo caso ai danni di una farmacia.

Una donna, con la scusa di dovere acquistare alcuni prodotti, si è impossessata di alcuni bagnoschiuma esposti su uno scaffale ed è andata via senza passare dalla cassa. Nel giro di pochi minuti ha fatto perdere le proprie tracce.

Il colpo al Bistrot Albicocco

La banda delle spaccate ha agito a distanza di poche ore dall’ennesimo colpo avvenuto a Palermo. Soltanto ieri, infatti, nel mirino era finito il Bistrot Albicocco di via Giuseppe Arcoleo, dalle parti di corso Calatafimi.

Anche in questa circostanza, era stata sfondata la porta a vetri dai ladri che prima avevano tranciato la saracinesca sul retro del locale commerciale.