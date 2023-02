“Il Teorema della Felicità” è ambientato a Palermo nel marzo del 2020. L’Italia s’appresta a entrare in lockdown a causa del pandemia di Covid-19. Siamo nello storico Quartiere del Capo, dove Antonio (Antonio Tancredi Cadili), un bambino di nove anni, continua a incontrarsi con il nonno Giuseppe (Andrea Tidona), che di professione fa il puparo. Nino (Orio Scaduto), il padre di Antonio, nonché figlio di Giuseppe, è un ristoratore che in questo delicato momento storico sta vivendo la forte crisi economica che ha colpito il suo settore. L’uomo non parla con suo padre da diversi anni, al contrario di suo figlio, che, invece, adora ascoltare i racconti di uso nonno. È proprio grazie a Giuseppe che il bambino impara il vero segreto della felicita.