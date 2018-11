si vota fino al 30 novembre

Una palermitana doc che chiama a raccolta i suoi concittadini ed “i siciliani di tutto il mondo” per il fiume Oreto.

E’ Teresa Mannino, che ha realizzato un video in cui invita tutti a votare per il fiume Oreto, inserito tra i Luoghi del Cuore del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, che dal 1975 si impegna per difendere la bellezza naturalistica ed artistica del nostro Paese.

C’è tempo fino al 30 novembre per votare e salvare il fiume Oreto dal degrado, una ‘battaglia’ condotta con tenacia dal comitato Salviamo l’Oreto. Attualmente il fiume palermitano è in 3° posizione, e mancano davvero poche firme per scalare la classifica del Fai.

Come spiega Teresa Mannino: “Noi vogliamo arrivare primi, intanto perché è bello e poi perché così ci danno un contributo più grande per rendere più bello il fiume Oreto”. Il messaggio si conclude con una promessa: “Se l’Oreto arriverà primo, io vi prometto che non mi metterò mai più un giubbotto di questo colore”, dice la Mannino che indossa un giubbotto fucsia sgargiante. Mancano solo 6000 voti ed 8 giorni per vincere!

Ecco il link per votare il fiume Oreto come luogo del cuore.