Parte l’iter valutativo per passare dalla fase di bando a quella di affidamento delle terme di Sciacca. L’operazione di rilancio che parte dalla riapertura vede, adesso, una concreta possibilità di diventare concreta.

Le Terme di Saturnia il soggetto individuato

Individuato l’operatore economico per il rilancio delle Terme di Sciacca, in provincia di Agrigento. Sarà la proposta presentata dalla Rti Terme di Saturnia S.p.A. a essere sottoposta alla procedura di valutazione: lo stabilisce il decreto firmato oggi dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, in ordine all’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per la progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del complesso termale di Sciacca, insieme alla relativa concessione mineraria.

La nomina di una commissione di valutatori esperti

Chiusa, dunque, la fase della individuazione delle proposte adesso si passa alla fase successiva, ovvero la nomina della Commissione per le valutazioni e gli adempimenti.

“Prosegue secondo il cronoprogramma dei tempi stabilito dal governo regionale – dice il presidente della Regione Renato Schifani – l’iter per avviare concretamente il recupero delle Terme di Sciacca. Chiuso l’avviso esplorativo e individuata la società adesso si procede con la valutazioni della proposta. Un importante risultato ottenuto, nel pieno rispetto dei tempi, grazie al lavoro degli uffici e alla capacità di superare gli ostacoli burocratici. Si tratta di un passaggio cruciale che ci conduce verso l’obiettivo di riqualificare il patrimonio delle Terme come opportunità di sviluppo per il rilancio del turismo termale, per il quale il governo contribuirà con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc attraverso il partenariato pubblico-privato”.

La Regione ci mette 50 euro poi tutto viaggia in regime di “Finanza di progetto”

La formula adottata dall’amministrazione regionale è quella della finanza di progetto e prevede, oltre alla gestione dell’intero complesso, anche la concessione e la progettazione insieme all’esecuzione dei lavori.