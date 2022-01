Il maltempo torna a farsi minaccioso nel palermitano

Vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo impegnati nella notte per un nubifragio che si è abbattuto nella zona di Termini Imerese. Diverse squadre sono intervenute in paese per la presenza di numerosi allagamenti. Le operazioni sono andate avanti per ore per mettere in sicurezza diverse strade invase dall’acqua.