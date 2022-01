L’operazione della guardia di finanza a Termini Imerese

Migliaia di prodotti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza all’interno di un esercizio commerciale nel palermitano perchè non conformi alla vendita. I finanzieri del gruppo di Termini Imerese hanno messo i sigilli a 124.161 prodotti, tra cui catene luminose, decorazioni, prodotti per il trucco e giocattoli messi in vendita senza le indicazioni minime previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, sul luogo d’origine, il produttore e l’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, violando il codice del consumo. Il materiale elettrico ed i giocattoli non hanno il marchio Ce.

La segnalazione alla camera di commercio

Oltre al sequestro amministrativo della merce, sono state irrogate all’esercente le sanzioni amministrative per un importo massimo di 25.823 euro. Il commerciante è stato segnalato alla locale Camera di Commercio.