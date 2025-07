Un giovane di 34 anni è stato trovato morto in casa a Termini Imerese nel quartiere Santa Lucia. Lavorava in un supermercato. Pare che il giovane abbia compiuto un gesto estremo e forse pianificato visto che aveva preso alcuni giorni di ferie. Un atto disperato che ha gettato nello sconforto la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano.

Quanti lo hanno conosciuto lo descriveva come una persona riservata, un lavoratore instancabile e un padre premuroso. I suoi colleghi, ancora sotto shock, faticano a comprendere la tragedia. “Mai avremmo immaginato che arrivasse a compiere questo gesto estremo”, hanno dichiarato, ricordando come il trentaquattrenne si fosse guadagnato il rispetto di tutti. Anche i vicini di casa, sconvolti dall’accaduto, lo ricordano come “una persona perbene, sempre con il sorriso gentile”.

Dietro l’apparenza di una vita normale, si nascondeva una profonda sofferenza. “Stava male da tempo, in questi giorni aveva preso le ferie”, raccontano i colleghi con la voce rotta dalle lacrime, sottolineando come nessuno avesse percepito la gravità del suo dolore interiore. La sua storia è quella di un padre separato, schiacciato dal peso delle difficoltà economiche e da un percorso che spesso lascia poco spazio alla serenità, una condizione di fragilità che lo rendeva uno dei tanti “uomini invisibili”.

I carabinieri hanno indagato per chiarire la dinamica dei fatti, la vicenda dell’impiegato accende un faro sull’importanza della salute mentale. La sua scomparsa è un tragico promemoria di come le ferite dell’anima possano rimanere nascoste e inascoltate. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio fondamentale. In momenti di isolamento e stress, è cruciale ricordare che esistono servizi e professionisti pronti a offrire supporto, perché condividere il proprio dolore può rappresentare il primo passo verso una via d’uscita.