Il presidente della Rap di Palermo, Caruso a Casa Minutella

I termovalorizzatori non sono una tecnologia obsoleta. Lo ha detto a Casa Minutella il presidente della Rap di Palermo, Girolamo Caruso. “Non è vero che la tecnologia dei termovalorizzatori è qualcosa di ampiamente superato od obsoleto. Così come non è vero che per fare un termovalorizzatore ci vogliono sette otto anni”. Ma la strada tracciata dal governo regionale non è discesa. “Io mi porrei un altro problema – spiega Caruso – ovvero, i termovalorizzatori andavano fatti venti anni fa, quando c’era la possibilità di pagare gli investimenti con il Cip6”.

Senza Cip 6, termovalorizzatori difficili da sostenere

Il Cip 6 era un provvedimento in vigore all’inizio degli anni duemila, che consentiva di vendere a un prezzo maggiorato l’energia prodotta da fonti alternative e rinnovabili, compresa quella ottenuta da inceneritori e termovalorizzatori. Quel margine economico avrebbe coperto in maniera sensibile gli investimenti necessari alla realizzazione degli impianti. “Senza Cip 6 – approfondisce Caruso -mi porrei il problema della sostenibilità degli investimenti”.