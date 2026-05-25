A Termini Imerese ha votato 66, 24%. A spoglio inoltrato Maria Terranova verso la riconferma a sindaco di Termini Imerese. Si potrebbe consolidare a breve il secondo mandato per la sindaca uscente con oltre il 70% delle preferenze, appoggiata da tutto il campo largo, Pd e M5s, tranne Controcorrente che correva da solo.

Le prime parole da sindaco riconfermato

“Ce l’abbiamo fatta. Anzi, ce l’avete fatta. Al momento siamo oltre il 70%. Un risultato storico, potente e forse inimmaginabile. Termini Imerese ha scelto di continuare a correre. E resterà per altri 5 anni in buone mani. Ve lo prometto. Consentitemi una piccola esultanza personale: Maria… che botta”. Lo dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova nel corso dello scrutinio che la vede in vantaggio sull’ex senatore Antonio Battaglia.

“Il Movimento 5 Stelle per questa tornata di elezioni amministrative ha reso granitico il campo progressista alternativo alle destre. Lo abbiamo fatto in tutti i comuni e la plebiscitaria vittoria di Maria Terranova a Termini Imerese certifica sia la nostra capacità di amministrare e governare una comunità, sia quella di essere perno centrale della coalizione. A Maria e ai termitani rivolgo un caloroso abbraccio. Voglio esprimere inoltre il mio plauso a tutte le forze politiche che a Termini Imerese si sono impegnate per confermare questo storico risultato. L’unione ed il successo del campo alternativo rappresenta sicuramente il certificato di sfratto per il governo Schifani” dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della vittoria della candidata sindaca di Termini Imerese Maria Terranova.

Gli altri comuni al voto

A Misilmeri è in testa Rosario Rizzolo ma è testa a testa con l’altro candidato sindaco, Rosalia Stadarelli sostenuta anche da Forza Italia.

A Villabate in testa c’è Giovanni Pitarresi che sembra destinato alla poltrona di primo cittadino battendo Vincenzo Oliveri che era sostenuto anche da Forza Italia

A Carini in testa c’è Rossella Covello con il 56% delle preferenze che ha staccato Valeria Gambino cool 34%. Troppo distanti per essere in partita Giovanni Gallina col 9% e Paolo Pellerito con il 3,5%. A Caltavuturo Pietro Porretta é il nuovo Sindaco.

A Isola delle Femmine Orazio Nevoloso avanti di 257 voti rispetto all’avversario Stefano Bologna su 2.300 schede scrutinate