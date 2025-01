Terzo autobus dell’Amat danneggiato in tre giorni. E’ un bollettino di guerra per l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. Questo pomeriggio in via Papa Sergio una vettura della linea 731 è stata presa a sassate causando la rottura del parabrezza anteriore.

Nessun danno a persone e autista. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Nelle ultime 48 ore altre due vetture erano state colpite da pietre nella zona del capolinea vicino all’ospedale Civico.

Una vettura della linea 246 e una della 108. In questi ultimi casi si cercano otto ragazzini che per due sere di fila hanno presso a sassate i mezzi e poi fuggire subito dopo.

Il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta ha chiesto al prefetto di Palermo maggiori controlli e interventi per risalire ai teppisti che arrecano un grave danno all’azienda alle prese con costanti sforzi per migliorare il servizio e mettere in strada un numero maggiore di vetture.