E’ stata ritrovata decapitata e a testa in giù la statua che ritrae Giuseppe Garibaldi. Un’opera di vandalismo che ha determinato, momentaneamente, la sospensione della fruizione di villa Falcone-Morvillo ( ormai ex villa Garibaldi). Il gesto vile sarebbe stato compiuto nelle ultime ore del pomeriggio di venerdì 2 maggio e a dare la segnalazione sarebbe stato il custode del giardino Inglese: “Immediatamente dopo la segnalazione sono arrivati i vigili urbani e hanno rialzato la testa poggiandola li vicino. Sta mattina è stato fatto un sopralluogo con il perito” ha dichiarato un testimone.

Gesto doloso

La statua, realizzata dallo scultore Vincenzo Ragusa e collocata nel 1892, non mostrava segni di degrado: il danneggiamento, quindi, non sarebbe riconducibile a cedimenti strutturali, ma a un gesto doloso. In attesa di accertamenti più approfonditi, il giardino è stato temporaneamente chiuso al pubblico per motivi di sicurezza.

Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori del danneggiamento, mentre cresce l’indignazione tra cittadini e istituzioni. Un atto che colpisce non solo un simbolo storico, ma anche la memoria collettiva della città.

Il giardino Falcone-Morvillo

Un tempo conosciuta come villa Garibaldi, l’attuale villa Falcone-Morvillo rappresenta uno dei polmoni verdi più carichi di significato a Palermo. Situata lungo via Libertà, si trova esattamente di fronte al Giardino Inglese, con cui condivide la firma prestigiosa dell’architetto Giovan Battista Basile.

Originariamente concepita come parte integrante del progetto paesaggistico del Giardino Inglese, questa area verde è stata successivamente dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, tragicamente uccisi nella strage di Capaci, diventando così un luogo non solo di bellezza, ma anche di memoria collettiva.

All’interno del giardino si possono ammirare diverse opere commemorative: tra queste, i busti marmorei di Giacinto Carini, Giuseppe Garibaldi e Vincenzo Giordano Orsini, nonché la monumentale statua equestre di Garibaldi, scolpita da Vincenzo Ragusa e collocata nel 1892.