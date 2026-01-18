Tifosi ospiti aggrediti durante un incontro di basket di serie C nel palazzetto del Cus in via Altofonte a Palermo. Durante il match tra Cus Palermo e Automondo Virtus una quindicina di palermitani sono entrati negli spalti e si sono scagliati contro i supporter in trasferta per rubare loro sciarpe e bandiere.

Nel corso dell’ultimo quarto e sul punteggio di 58 a 71 per gli ospiti, un gruppo di persone ha fatto irruzione nella struttura del Cus sorprendendo alle spalle i supporter trapanesi che stavano assistendo alla partita. In un attimo è scoppiato il caos e i giocatori sono stati costretti a fermarsi. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. La dirigenza del Cus ha annunciato che presto presenterà una denuncia perché vengano individuati i violenti. Le immagini verranno consegnate dal presidente del centro universitario per risalire agli autori dell’aggressione.

La società trapanese ha atteso questa mattina per esprimersi sull’accaduto pubblicando un comunicato stampa sui social network in attesa delle determinazioni del giudice sportivo. La partita di fatto è stata sospesa al quarto tempo, sul punteggio di 58 a 71 per la Virtus Trapani, per l’ingresso in campo di alcuni tifosi che erano scappati dalla ressa e si erano rifugiati sul parquet. Bisognerà dunque attendere la decisione sulla partita che potrebbe essere conclusa in un secondo momento. Non si esclude anche la possibilità che il match venga assegnato “a tavolino” agli ospiti per via dell’episodio.

“Prendiamo atto con profonda amarezza – scrivono dalla Virtus Trapani – della sospensione anticipata della gara a causa di gravi episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport. La nostra società condanna con la massima fermezza ogni forma di violenza, ribadendo che tali comportamenti sono totalmente estranei ai valori fondanti del basket, dello sport e della sana competizione”.