Incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella galleria tra Terrasini e Cinisi in direzione di Palermo. Un Tir con un carico molto alto ha toccato il tetto del tunnel e ha fatto cadere dei calcinacci d sull’asfalto.

Il mezzo non si è fermato. Il tratto dell’autostrada è chiuso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.

L’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è ancora chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi.

Un mezzo pesante fuori sagoma ha impattato contro la sommità della galleria “Abate” al km 21,600 della carreggiata in direzione del capoluogo regionale.

Il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo il suo itinerario. Sono in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Anas, le verifiche tecniche per stabilire eventuali danni.

Auto in fiamme sulla Palermo Sciacca

Un’auto è andata in fiamme sulla statale Palermo Sciacca nella zona di Giacalone all’altezza del chilometro 13. Il tratto di strada è chiuso per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Non si cono feriti. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale Anas.