E’ stata riaperta al traffico l’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione Palermo dopo che un Tir ha danneggiato la volta della galleria Abate.

Sono terminati i sopralluoghi dei tecnici dell’Anas e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la volta del tunnel danneggiato. L’Anas valuterà se realizzare delle opere per riparare le travi danneggiate dal mezzo che dopo avere danneggiato la struttura è andato via senza fermarsi.

Sono in corso indagini da parte della polizia stradale per risalire all’autista che ha danneggiato l’opera.