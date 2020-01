L’episodio si è verificato nel tratto di autostrada che, a causa della presenza dei cantieri, è percorribile in un’unica corsia come si vede dalla foto scattata in diretta da un automobilista. Le autovetture che intendevano superare il Tir in fiamme sono state costrette ad occupare la corsia opposta andando incontro ad enormi situazioni di pericolo.

Sono presenti i vigili del fuoco e la Polstrada.

Una nuova grana per l’autostrada Palermo Catania che come abbiamo raccontato oggi è divisa di nuovo in due quando il 20 dicembre scorso quando una carreggiata del viadotto Cannatello sulla A19 è stata dichiarata a rischio crollo e da quel momento chiusa al traffico e dunque non è più percorribile per i mezzi pesanti più di 3,5 tonnellate.

La deviazione ha causato proteste sopite per effetto della limitazione al traffico limitata ai mezzi pesanti ma a distanza di una ventina di giorni dall’avvio di questi percorsi alternativi inizia a montare la paura più ancora che la protesta per effetto di uno spaventoso tratto di circa 20 chilometri che fa parte del percorso alternativo e che, in vista di eventuali piogge e nevicate, può diventare una vera e propria trappola non solo per i camion ma anche per gli autobus di linea.