Un camion è andato a fuoco lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. L’incendio si è sviluppato sul mezzo che procedeva ind irezione di Mazara pooco dopo che l’autocarro aveva superato lo svincolo di Terrasini.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme sprigionatesi dal motore quasic ertamente a causa di un guasto.

Lungo l’autostrada si è formata una lunga coda di auto in direzione Mazara ma anche nella direzione opposta verso Palermo il traffico è rallentanto a causa prima del fumo e successivamente dei curiosi che rallentano pericolasamente la corsa per guardare la corsia in direzione Mazara