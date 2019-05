Intervento della polizia municipale

E’ rimasto bloccato per ore il traffico in viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Questa mattina in tantissimi saranno arrivati tardi a scuola o in ufficio.

Un grosso camion si è bloccato all’altezza di via Maria Santissima Mediatrice, in direzione Trapani.Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Dalla sala operativa del Comando di via Dogali spiegano che i freni del mezzo si sono bloccati e che sul posto per risolvere il problema sono dovuti intervenire i tecnici: “Riparare il guasto richiederà un po’ di tempo: non è una operazione veloce”.

Dal tir si è sganciato un pezzo di rimorchio. “Probabilmente – concludono dalla sala operativa – il conducente nel momento in cui ha capito quello che stava accadendo ha cercato di spostarsi lateralmente per evitare di intralciare la carreggiata senza però esserci riuscito. Si tratta però di una prima ricostruzione. Saranno i rilievi dell’infortunistica a chiarire la dinamica dell’accaduto”.