I Tiromancino arrivano a Isola delle Femmine sabato 26 settembre per un concerto in Piazza Vincenzo Enea. L’appuntamento è fissato alle 22:00, quando la band guidata dal fondatore Federico Zampaglione salirà sul palco con un repertorio che attraverserà diverse fasi della sua produzione musicale.
La serata proporrà alcuni dei brani più conosciuti dei Tiromancino insieme alle canzoni più recenti.
Dai successi storici ai brani più recenti
Nel programma annunciato figurano “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini” e “Amore impossibile”.
Quattro brani legati alla storia della band che accompagneranno il pubblico nel corso della serata insieme alle produzioni più recenti dei Tiromancino.
Il concerto avrà come protagonista Federico Zampaglione, fondatore del gruppo, e porterà quindi la musica della band nel centro di Isola delle Femmine per l’appuntamento di sabato sera.
Chi promuove il concerto a Isola delle Femmine
L’evento è promosso dal Comune di Isola delle Femmine, su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Orazio Nevoloso e dell’assessore allo Spettacolo Flavia Bruno.
Il concerto è realizzato con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo.
L’appuntamento indicato è per sabato 26 settembre alle 22:00 in Piazza Vincenzo Enea, a Isola delle Femmine.
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