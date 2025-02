I carabinieri della stazione di Resuttana Colli insieme ai tecnici dell’Enel, hanno arrestato un 64enne per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso del controllo in un autolavaggio nel quartiere Cep a Palermo è stata accertata la manomissione del contatore Enel mediante un allaccio abusivo diretto all’impianto di illuminazione pubblica con un risparmio del 95% del reale consumo di energia. Il titolare è stato portato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Inseguimento per le strade di Palermo, auto contro un muro

Inseguimento per le strade di Palermo. I carabinieri della stazione Falde hanno intimato l’alt all’autovettura condotta da un palermitano di 25 anni con a bordo due passeggeri, un altro giovane di 25 anni e una ragazza di 27 anni. L’automobilista non si è fermato e ha iniziato una fuga. I militari sono riusciti a bloccare la vettura in via Autonomia Siciliana, ma poco gli automobilisti sono riusciti a fuggire di nuovo. La corsa è terminata contro un muro in via Angiò. Il giovane fuggiva perché era senza patente ed era stato già multato per questo e guidava una macchina sotto sequestro. I tre sono stati denunciati.

Spaccio di droga alo Zen 2 arresti

I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo hanno arrestato quattro palermitani per spaccio di droga e furto di energia elettrica, denunciandone altri tre per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. I militari della stazione San Filippo Neri nel quartiere “Zen 2” hanno arrestato tre uomini per spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne ed un 20enne in flagranza di reato. I due giovani sono stati bloccati in via Costante Girardengo e trovati in possesso di 24 grammi di hashish. Il gip ha convalidato l’arresto. Sempre i militari della Stazione di San Filippo Neri hanno dato inoltre esecuzione ad un provvedimento di aggravamento di misura, emesso dall’autorità giudiziaria, arrestando il 27enne che, già sottoposto a misura della detenzione domiciliare era stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 20 gennaio.