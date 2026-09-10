Sono accusati di avere sparato al titolare del ristorante Da Calogero a Mondello durante una rapina lo scorso 24 luglio del 2023. Gli agenti di polizia hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di Marco Ferrante 35 anni e Alessio Muratore, 26 anni, tutte e due residenti allo Zen 2 di Palermo.

Per questa vicenda oltre i due arrestati ci sono altri otto indagati, sei uomini e due donne. L’indagine condotta dai poliziotti del commissariato San Lorenzo oltre a ricostruire la rapina finita con il ferimento alle gambe del titolare ha consentito di fare luce anche sul traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il titolare insieme alla compagna aveva lasciato il locale per raggiungere casa. Aveva in una borsa circa 20 mila euro l’incasso degli ultimi giorni. E’ stato affrontato da tre uomini che tentavano di rapinarlo. Il titolare era riuscito a nascondere la borsa con i soldi sotto la macchina. Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola. “Pensavo fosse a salve”, ha raccontato agli agenti.

Così ho detto all’uomo di sparare. Il rapinatore in dialetto palermitano lo ha più volte minacciato e chiesto i soldi. Alla fine ha sparato alla gambe. Non trovando i soldi i due complici hanno rovistato nell’auto della vittima e nella borsa della donna. A quel punto l’uomo ferito ha detto ai rapinatori di avere gettato la borsa con i soldi nel giardino. Per tutta risposta l’uomo con la pistola ha esploso atri due colpi di pistola contro la vittima e poi i tre sono fuggiti.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza e l’analisi delle immagini gli agenti di polizia sono riusciti a ricostruire la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina. Il commando della rapina sarebbe stato composto proprio dai due arrestati.