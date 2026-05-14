Gioco, arte, degustazioni, musica e l’ineguagliabile tramonto delle Cantine Fina per ricordare Marisa Leo.

“Together” per la Cultura del rispetto, in occasione del compleanno della giovane donna caduta per mano dell’ex compagno il 6 settembre 2023, l’appuntamento promosso dall’Associazione “Marisa Leo Aps” che si svolgerà sabato 16 maggio a partire dalle 16,00 nella splendida terrazza dell’azienda vinicola della famiglia Fina ( Via Bausa snc) per un viaggio “gentile” tra identità, consapevolezza ed arte.





Realizzato in collaborazione con il Circoletto Libreria Creativa della città di Marsala, l’ evento di beneficenza è rivolto ad adulti e bambini con il laboratorio esperienziale “Corpi, relazioni, bambini” per vivere un’ esperienza dedicata all’incontro, all’ascolto e alla relazione attraverso il corpo, il movimento, il gioco e la creatività. Un’occasione per rallentare, per valorizzare il corpo come strumento di comunicazione, scoperta e connessione, offrendo occasioni di gioco e sperimentazione capaci di rafforzare il legame tra grandi e piccoli. Un contesto accogliente per ricordare lo sguardo inclusivo di Marisa Leo sul mondo ed il suo modo di “abitarlo”.





<< La scelta di onorare mia figlia con un evento che coinvolga, per la prima volta, i bambini mi riempie il cuore di gioia! – dice la signora Antonina Cammarata, presidente dell’associazione Marisa Leo Aps-loro sono il nostro futuro, loro sono i semini che dobbiamo coltivare e far germogliare. Quest’evento sarà un’occasione unica e straordinaria. Una giornata di festa, in cui la gioia e la spensieratezza dei più piccoli si unirà all’arte, alla buona musica, a quella bellezza di cui Marisa si nutriva ogni giorno. Ricorderemo lei e le sua battaglia con ciò che amava di più. Ed il nostro desiderio è che ognuno degli ospiti possa portare con sé un po’ di questa bellezza!





Ringrazio con il cuore la famiglia Fina per accogliere questo evento nel magnifico scenario della loro cantina e vi aspetto numerosi per vivere insieme questo viaggio gentile”. Gioco ed arte insieme per ricordare la luce e quel sorriso che continua far rumore di Marisa, donna, madre, professionista appassionata della vita. <<Maggio è il mese di Marisa. E, come ogni anno, onoriamo la sua memoria ed il giorno della sua nascita. Quest’anno- dice Samanha Di Laura, vice presidente dell’associazione e fata madrina di Marisa- abbiamo voluto creare qualcosa di unico.

Crediamo fermamente, e ce lo diciamo sempre, che la vera rivoluzione gentile debba iniziare dalle radici, dal basso. E’ così che nasce “Together”,il viaggio gentile che coinvolgerà grandi e piccini in un percorso verso la scoperta di nuove forme di identità e nuove consapevolezze. Sarà un ulteriore, importante, tassello verso la cultura del rispetto a cui aspiriamo e per la quale la nostra cara Marisa lottava instancabilmente”.





Si vivrà anche un’esperienza artistica dal vivo con il live painting dell’artista Monica Cristaldi. Tra colori, gesti e ispirazione, l’opera prenderà vita davanti agli occhi del pubblico in un momento unico di creatività e condivisione.

Dalle 19,00, al via le degustazioni di vini offerti dalle produttrici dell’associazione “Le Donne del Vino” Sicilia di cui Marisa era parte attiva, allietati dalle voci e dalla musica dei Sing Heir. L’azienda Fina si trasformerà in un dj set sotto le stelle. << Ricordare Marisa Leo coltivando la cultura del rispetto, con evento per adulti accompagnati dai bambini.- dice Federica Fina- L’idea è approcciare ad un problema sociale gigantesco attraverso la concretezza. Coinvolgere i bambini significa agire sull’educazione al rispetto e grazie al Circoletto di Marsala abbiamo preparato dei laboratori che vedranno adulti e bambini “giocare” imparando. Parola d’ordine concretezza ed efficacia per cambiare le cose, esattamente come lei voleva.>>

Le donazioni di ” Together ” saranno devolute all’Associazione Marisa Leo Aps per sostenere le associazioni del territorio che quotidianamente si spendono sul campo per aiutare le donne vittime di violenza. Questo è uno tra gli obiettivi principali dell’Associazione ed è stato pienamente raggiunto. L’Aps Marisa Leo ha infatti destinato una quota considerevole a tre associazioni, individuate tra le tante ricadenti nel territorio.

Un gesto concreto, un aiuto sostanzioso per contribuire alla realizzazione dei loro progetti e sostenere le donne nel loro percorso di acquisizione di nuove consapevolezze e di rinascita.

Luogo: Cantine Fina, Via Bausa, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Associazione Marisa Leo APS

Prezzo: 0.00

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