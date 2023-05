Pallavolo femminile serie C

Si fa in salita la strada per la promozione in serie B2 per la Com.Fer Palermo. La squadra allenata da Renato Ciappa ha perso 3 set a 0 sul campo del Modica la finale di andata dei play off.

Punteggio netto che favorisce le iblee anche per il ritorno che si gioca sabato 13 maggio a Palermo all’istituto comprensivo Cruillas di via Filippo Brunetto. I parziali di 25-16; 26-19 e 27-25 lasciano l’amaro in bocca al sestetto capitanato da Valentina Tutone.

Ciappa “Rammarico per non aver vinto il terzo set”

Il tecnico della Com.Fer Palermo, Renato Ciappa, commenta il ko a Modica. “Abbiamo sofferto la tecnica delle avversarie – afferma – che hanno in rosa diverse giocatrici di gran valore e con esperienza di B2, B1 ed anche di A2. Abbiamo retto bene dal punto di vista fisico perché siamo ben preparate. I primi due set sono scivolati via mentre siamo entrati in partita nel terzo set. Peccato per il terzo set che avremmo potuto portare a casa. Se vinto avremmo potuto tentare la rimonta. Inoltre ci avrebbe fatto comodo in vista della finale di ritorno per il computo dei set. Saremo costrette a vincere 3-0 per andare al golden set e sperare di vincerlo. Non sarà facile”.

Serve l’impresa

Alle bianco-rosso-blu serve un’impresa. Per centrare il salto nella quarta serie nazionale dopo una sola stagione di assenza, infatti, dovrebbero “ricambiare il favore” al Modica vincendo in 3 set e poi vincere il golden set. In pratica servirebbe un 4-0.

“Noi ci proviamo – aggiunge Ciappa – anche perché in questa stagione non abbiamo mai perso una partita in casa. Siamo consapevoli che non sarà per niente facile ma ci stiamo preparando bene”.

Eventuale seconda chance

Se l’impresa non dovesse riuscire, la Com.Fer Palermo avrebbe una nuova possibilità per sabato 20 maggio. La squadra eliminata da questa finale play off che vede di fronte le prime dei due gironi della serie C, si giocherà il tutto per tutto con la vincente della sfida tra le due seconde classificate. In questo caso una tra Polisportiva Nino Romano Milazzo e Capacense. Le due squadre all’andata si sono affrontate con la netta affermazione delle peloritane in 3 set (25-18; 25-16; 25-18).