Pallavolo femminile serie C, sabato 6 maggio alle 18 la finale di andata

Penultimo sforzo per il ritorno in serie B2. La Com.Fer Us Volley Palermo, allenata da Renato Ciappa va a Modica per la partita di andata della finale dei play off del campionato di serie C di pallavolo femminile.

Il match si gioca sabato 6 maggio alle 18 alla struttura del Palageodetico di Modica alle 18, arbitri Sara Federica Perdichizzi e Vincenzo Emma. In campo le due squadre che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi del campionato di serie C.

La squadra allenata da Renato Ciappa, dopo aver vinto la Coppa Sicilia a fine gennaio proprio in questo parquet con la Capacense, torna sul “luogo del delitto” e punta al successo per prenotare il salto in quarta serie nazionale dopo una sola stagione di “purgatorio” nella massima serie regionale. Si chiuderebbe al meglio una stagione che fino ad ora è da ricordare, sia per il rendimento in campo, sia per il prestigioso trofeo regionale conquistato. Le palermitane hanno fin qui perso una sola partita in questa annata sportiva e vanno a caccia del bersaglio grosso per firmare la doppietta.

Il cammino della Com.Fer Us Volley

La Com.Fer Us Volley Palermo ha concluso la stagione regolare con 64 punti, frutto di 21 vittorie ed una sconfitta con 65 set vinti, 7 persi e quoziente set 9.29. Successo sulla Capacense, seconda con 59 punti (20 vittorie 2) sconfitte 63-15 che ha perso anche la finale di Coppa Sicilia.

Anche il Modica nel girone B ha avuto un cammino di tutto rispetto vincendo il proprio raggruppamento con 58 punti, 19 vittorie 1 sconfitta, 59 set vinti, 6 persi, quoziente 9.83. Seconda la Polisportiva Nino Romano con 49 punti.

Classifica avulsa vede in vantaggio le palermitane

La classifica avulsa premia le palermitane, miglior squadra di tutta la serie C grazie al quoziente punti fatti. Questo permette al sestetto di Ciappa di giocare la partita di ritorno in casa. Nell’ambito della doppia finale, in caso di parità set si giocherebbe il golden set. Chi vince vola direttamente in serie B2.

La perdente, invece, affronterà la vincitrice della sfida tra Capacense e Polisportiva Nino Romano, le due seconde.