Torna ad abbracciare il suo pubblico dopo anni di assenza nella sua Palermo: Tony Colombo ricalca la scena del Velodromo Paolo Borsellino a distanza di 15 anni dalla sua ultima esibizione in città. Un concerto che attende una folla in delirio proprio come quella del 2009 che accolse l’artista quando aveva soltanto 23 anni.

L’appuntamento palermitano arriva dopo il grande successo riscosso a Catania, dove ha raggiunto il tutto esaurito al Palaghiaccio, e le quattro date sold-out al Palapartenope di Napoli con lo spettacolo “T’aspetto fore ‘o core” che cui hanno partecipato oltre 15 mila persone.

Il ritorno a Palermo

“Per me sarà un momento molto emozionante – ha dichiarato Colombo – tornare a cantare nella città in cui sono nato e cresciuto. Voglio condividere con il pubblico tutto l’amore che provo per loro, perché non mi hanno mai abbandonato. Questo tour è partito con il piede giusto e sono certo che anche Palermo mi accoglierà con lo stesso calore – aggiunge – questo mio tour è iniziato alla grande e sono sicuro che sentirò forte anche a Palermo l’affetto dei fan. Sono da sempre il cantante dell’amore: nella mia Sicilia cercherò di regalare una serata indimenticabile in cui potrà scendere anche una lacrima, ma principalmente sorrisi, voglia di unione e di cantare tutti insieme a squarciagola. Spero di essere all’altezza di chi ha creduto in me e continuerà a credere in me e nella mia musica”.

In apertura del concerto sarà proiettato il videoclip del suo ultimo brano “E’ cose ‘e niente”, uscito il 29 maggio su tutte le piattaforme digitali. La canzone, nata durante un periodo delicato attraversato dall’artista, racconta la difficoltà e il dolore della lontananza da una persona amata: “scritta in un momento delicato della mia vita, racconto quanto sia difficile stare lontano dal proprio amore. Può essere la mia storia, o la storia di chi è costretto a vivere lontano da un proprio caro” ha concluso Colombo.