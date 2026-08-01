Neanche il tempo di riprendere fiato che l’Isola torna a fare i conti con l’asfissiante morsa dell’anticiclone africano. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si sta estendendo dal Marocco fino all’Europa orientale, investendo in pieno la Sicilia con temperature massime elevate o localmente molto elevate.Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emanato l’avviso numero 160 del 1° agosto 2026, confermando una situazione di duplice emergenza che unisce il rischio di ondate di calore a quello dei roghi sul territorio. Di fronte a questo scenario estremo, a Palermo scattano già le prime contromisure drastiche: l’Amministrazione comunale ha infatti firmato un’ordinanza che impone il blocco totale delle carrozze a trazione animale.

Ondate di calore: torna il bollino rosso

La colonnina di mercurio tornerà a sfiorare livelli critici. Per le giornate del 2 e 3 agosto, la Protezione Civile ha decretato lo stato di massimo allarme per due dei principali capoluoghi dell’isola.

Ecco lo scenario delle temperature percepite nelle tre città campione:

Palermo: Temperatura massima percepita di 38 °C e Livello 3 (Bollino Rosso) sia per domenica 2 che per lunedì 3 agosto.

Catania: Temperatura massima percepita di 38 °C e Livello 3 (Bollino Rosso) per entrambe le giornate.

Messina: Situazione leggermente più respirabile con 38 °C percepiti (Livello 2) domenica, in calo a 37 °C (Livello 1) lunedì.

Il Livello 3 indica un’ondata di calore con condizioni di rischio elevate che persistono per tre o più giorni consecutivi, imponendo l’attivazione di interventi di prevenzione mirati per la popolazione.

A Palermo scatta lo stop totale alle carrozze

Proprio in forza del bollettino della Protezione Civile, Palazzo delle Aquile ha deciso di blindare la salute degli animali. Con un’apposita ordinanza, l’Amministrazione comunale ha disposto il blocco totale della circolazione delle carrozze a trazione animale per l’intera giornata di domani, domenica 2 agosto.

“L’ordinanza – dichiara l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli – si rende necessaria nelle more dell’attuazione del percorso già avviato dall’Amministrazione comunale che, insieme al sindaco, abbiamo fortemente voluto e che porterà al definitivo superamento della trazione animale attraverso la riconversione delle carrozze con mezzi elettrici, secondo i tempi previsti dalla deliberazione approvata dal Consiglio comunale”.

Fino al completamento di questa fase di transizione, il Comune ha il dovere di tutelare i cavalli ancora in servizio. “Per questo motivo – prosegue Ferrandelli – in presenza di temperature estreme e di un progressivo aumento del rischio legato alle ondate di calore, riteniamo indispensabile sospendere totalmente la circolazione delle carrozze”.

Il provvedimento si aggiunge agli stop già adottati nelle scorse settimane. L’obiettivo della giunta è una transizione rapida: “L’auspicio è che il percorso di riconversione possa concludersi nel più breve tempo possibile, così da garantire una tutela piena e strutturale dei cavalli, senza dover più ricorrere a misure straordinarie dettate dalle emergenze climatiche. Parallelamente, la riconversione consentirà agli attuali concessionari di proseguire la propria attività lavorativa con mezzi innovativi, sostenibili e rispettosi del benessere animale”.

Rischio Incendi: Sicilia tutta in “arancione”

Sul fronte del rischio incendi, la situazione resta altrettanto delicata. Sebbene la pericolosità stimata dai modelli meteorologici sia classificata come media in otto province e bassa nella sola provincia di Ragusa, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di preallerta su tutto il territorio siciliano.

In base alle procedure regionali, durante la Campagna estiva AIB (Antincendio Boschivo), l’intero territorio isolano viene contrassegnato in colore arancione sulle mappe di allertamento. Le condizioni meteo-climatiche e la scarsa umidità della vegetazione sono tali da poter generare roghi con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Dal punto di vista meteorologico, sono previste precipitazioni isolate o assenti, limitate a possibili rovesci pomeridiani solo sulle zone interne della Sicilia orientale, accompagnate da venti deboli e variabili.