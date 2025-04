E’ stata ripristinata la linea 704 dell’Amat che collega piazza Mordini a Pallavicino a Palermo. E’ stato trovato un compromesso che supera la sospensione decisa dalla motorizzazione civile per motivi di sicurezza visto che i mezzi dell’azienda di trasporto urbano il martedì transitano non distanti dalle bancarelle del mercato rionale di viale Francia.

In questi anni i mercati rionali hanno occupati spazi sempre più grandi visto che sono tanti abusivi che espongono la merce di ogni tipo. E anche in viale Francia il transito degli autobus era diventato pericoloso con scontri anche tra gli autisti e i commercianti. E così dopo numerose proteste da parte degli per la soppressione della linea è trovata una soluzione.

E’ stato deciso che il martedì, giorno del mercatino, l’autobus non transiterà da viale Francia, ma percorrerà viale Strasburgo. Una soluzione transitoria in attesa che l’amministrazione comunale riveda la collocazione e il riassetto dei mercati rionali in diverse zone della città cercando anche nuove zone dove far svolgere la vendita cercando di regolarizzare i venditori che occupano il suolo pubblico.