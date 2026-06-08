Le previsioni da Il Meteo.it

L’Italia si prepara a una fase meteorologica caratterizzata da un netto cambio di scenario. Dopo alcuni giorni ancora influenzati da correnti atlantiche capaci di mantenere condizioni instabili soprattutto sulle regioni settentrionali, la tendenza prevalente indica un progressivo rafforzamento dell’alta pressione subtropicale, con effetti evidenti sulle temperature già dalla seconda parte della settimana.

Nei primi giorni della nuova settimana il flusso perturbato proveniente dall’oceano continuerà a interessare parte dell’Europa centrale. Alcune propaggini di questa circolazione riusciranno ancora a raggiungere l’estremo Nord italiano, determinando episodi di instabilità localizzata. Si tratterà però di una fase destinata ad esaurirsi gradualmente, aprendo la strada a condizioni decisamente più estive.

Secondo l’analisi meteorologica di Federico Brescia de Il Meteo.it, fino a mercoledì 10 giugno saranno soprattutto le aree settentrionali a dover monitorare il rischio di rovesci e temporali improvvisi. I fenomeni interesseranno principalmente il comparto alpino e le zone di pianura più vicine ai rilievi.

Instabilità al Nord, caldo già intenso al Centro-Sud

Tra lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno il quadro meteorologico presenterà caratteristiche differenti tra le varie aree del Paese.

Al Settentrione le temperature rimarranno generalmente gradevoli e vicine ai valori tipici del periodo. Le correnti atlantiche continueranno infatti a contenere l’aumento termico, favorendo allo stesso tempo la formazione di temporali pomeridiani e serali soprattutto in montagna.

Situazione molto diversa nel resto della Penisola. Dall’Emilia-Romagna verso il Centro e il Sud prevarranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato. In queste aree il caldo risulterà già significativo, con valori massimi che potranno raggiungere i 33-34°C.

I dubbi sulla seconda parte della settimana

L’evoluzione prevista da venerdì 12 giugno resta ancora oggetto di alcune valutazioni da parte dei modelli previsionali.

Le elaborazioni più recenti mostrano infatti una lieve incertezza riguardo alla possibile discesa di correnti più fresche dirette verso i Balcani o in grado di sfiorare marginalmente il Nord Italia. Questa eventualità potrebbe influenzare in parte il quadro meteorologico delle regioni settentrionali.

Nonostante questi elementi di cautela, la tendenza predominante continua a indicare un rafforzamento dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo. La massa d’aria calda in risalita dal Nord Africa appare orientata a espandersi verso latitudini più elevate, favorendo condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale.

Verso la prima vera ondata di calore di giugno

Se l’attuale tendenza verrà confermata, tra venerdì e il fine settimana l’anticiclone subtropicale consoliderà la propria presenza sull’Italia.

L’effetto più evidente sarà un aumento generalizzato delle temperature da Nord a Sud. Il caldo potrebbe diventare particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove l’aria tenderà a ristagnare maggiormente.

Le temperature massime, secondo la previsione riportata dalla fonte, potrebbero raggiungere localmente valori prossimi ai 37°C durante il weekend. Uno scenario che segnerebbe l’avvio della prima ondata di calore strutturata del mese e accompagnerebbe il Paese verso la fase che precede l’inizio dell’estate astronomica, indicato per il 21 giugno alle ore 10:24.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì 8 giugno

Nord: prevalenza di sole con qualche rovescio sulle Alpi e possibili fenomeni in pianura durante la notte.

Centro: tempo soleggiato e temperature in aumento.

Sud: sole diffuso e clima più caldo.

Martedì 9 giugno

Nord: condizioni generalmente soleggiate, con temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti verso le pianure vicine.

Centro: prevalenza di sole.

Sud: prevalenza di sole.

Mercoledì 10 giugno

Nord: maggiore instabilità con temporali.

Centro: cielo sereno con qualche velatura.

Sud: condizioni serene o poco nuvolose.

Tendenza successiva

Per giovedì sono ancora possibili residui rovesci lungo il versante adriatico. Successivamente la scena meteorologica potrebbe essere dominata dall’alta pressione subtropicale, responsabile di una fase più stabile e sensibilmente più calda su gran parte dell’Italia.