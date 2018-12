E’ stato ripristinato il circuito di illuminazione della Zisa, spento ormai da quasi un mese.

Le tempistiche – sebbene lunghe per la cittadinanza, che ha patito il disagio di un intero quartiere completamente al buio – sono state ridotte al minimo grazie ad un intervento straordinario ed alla sinergia tra Comune e AMG Energia per l’acquisto di nuovi componenti in sostituzione di quelli non riparabili.

L’Amministratore Unico Mario Butera, scusandosi per i problemi legati alla mancanza di illuminazione pubblica, ringrazia i dipendenti di AMG Energia che “con solerzia e senso di appartenenza hanno finalizzato l’intervento nel corso del fine settimana per permettere un Natale più sicuro”.

Il Sindaco Leoluca Orlando plaude “alla risoluzione delle difficoltà, continuando a promuovere un percorso condiviso con le partecipate per rendere i servizi ai cittadini sempre più efficienti e funzionali”.