Torna la Sagra del Carciofo di Cerda, dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Quest’anno si celebra l’edizione numero 40 della sagra. Saranno tre giorni di festa per celebrare il carciofo nella sua patria adottiva, dal 23 sino al 25 aprile. Salvatore Geraci, sindaco di Cerda, ha presentato il programma della manifestazione a Casa Minutella.

“Dopo i due anni precedenti in cui abbiamo dovuto usare il web per promuovere il nostro ortaggio principe – racconta Geraci – finalmente ritorniamo in presenza dando una nuova immagine alla manifestazione. La sagra verrà realizzata in tre giorni anche per andare incontro alle numerose richieste ricevute da parte di abituali visitatori e appassionati del carciofo. La Sagra del Carciofo di Cerda 2022 è in programma da sabato 23 a lunedì 25 aprile: tre giorni di appuntamenti con musica, canti popolari una serie di degustazioni, cooking show, dibattiti e incontri. E, ancora, raduni di moto d’epoca e tanti ospiti animeranno la cittadina in provincia di Palermo.

Ecco il programma della 40ma edizione della Sagra del Carciofo di Cerda

Sabato 23 aprile

17.30 Aula consiliare: Conferenza d’apertura e premiazione Cerdesi dell’anno 2021;

21.00 Piazza La Mantia: “Ernesto Maria Ponte e cento figli non campano un padre”. Lo spettacolo di cabaret apre ufficialmente la 40° Sagra del Carciofo. Il comico palermitano sale sul palco insieme a Clelia Cucco per portare in scena lo show scritto insieme a Salvo Rinaudo, con le musiche di Tony Greco.

Domenica 24 aprile

9.30 via Roma – Inaugurazione della Sagra con Corteo per la Pace, a cura dell’Associazione “Ciao Marianna”;

11.30 via Roma – Raduno di moto d’epoca – I Centauri della Strada, a cura di Antonio Catanzaro, responsabile del Museo “Vincenzo Florio” di Cerda;

12.00 via Roma – Cerda si tinge di rosso con il Raduno Ferrari a cura dell’Associazione Ferraristi Trinacria;

16.00 via Roma – “Suona la Banda”, spettacolo a cura dell’Associazione Musicale Maria SS. dei Miracoli di Cerda;

17.30 via Roma – Gran Corteo Storico, a cura del Gruppo “Il Marchesato della Cerda”;

18.30 piazza La Mantia – Show Cooking e Degustazioni;

21.30 piazza La Mantia – “Orchestra Anima Sud – Omaggio a Renzo Arbore” in concerto, con la straordinaria partecipazione di Gianni Conte e Mariano Caiano, cantanti dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore

Lunedì 25 aprile

9.30 piazza La Mantia – Rullano i Tamburi! Inizia la Festa;

10.00 piazza La Mantia – Intrattenimento musicale. Presenta Nadia La Malfa. Dj Roby D’Antoni, musiche con Antonio Bellina alla fisarmonica, Cruciano Cicero al clarinetto e sax;

10.30 piazza La Mantia – Arrivano i Bersaglieri;

11.30 piazza La Mantia – Gruppo Folk, a cura dell’associazione Auser di Polizzi Generosa;

11.45 piazza La Mantia – Inno Nazionale e Alza Bandiera, con la partecipazione delle Marchesine di Cerda;

12.00 – Saluti del sindaco Salvatore Geraci

12.30 piazza La Mantia – Degustazioni e Show Cooking con la partecipazione dello chef Salvo Cappadonia

13.00 piazza La Mantia – Tutti in Piazza! Si Balla!;

14.30 piazza La Mantia – Intrattenimento con Massimo Minutella , Eliana Chiavetta e il cabarettista Giovanni Cangialosi;

15.30 – Spettacolo Itinerante a cura del Gruppo Folk "Trinacria Bedda" di Monreale;

16.00 piazza La Mantia – “E la Banda Passò” a cura dell’Associazione musicale “V. Bellini”;

16.30 via Roma – Sfilata e Canti Popolari a cura dell'Auser di Polizzi Generosa;

17.00 piazza La Mantia – Il Carro Siciliano itinerante;

17.30 piazza La Mantia – Cabaret di Stefano Piazza;

18.30 piazza La Mantia – La Festa Continua.