Tornano a Mondello e ad Alcamo Marina i Bauwatch, i bagnini di salvataggio a quattro zampe accompagnati dai volontari della scuola italiana cani di salvataggio.

Fedeli, leali e pronti ad entrare in azione in caso di pericolo per i bagnanti, i Bauwatch saranno presenti nei fine settimana. Labrador, golden retriver e anche una meticcia salvata dal canile, sono tra le razze canine presenti in spiaggia, che attirano grandi e piccoli, migliorando il soggiorno dei bagnanti e salvando le loro vite.

Oggi hanno partecipato alla conferenza stampa Teo e Harry accompagnati dai loro padroni Francesco Bruno e Tiziana Spera.