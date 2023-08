Condizioni meteo avverse, previsti forti venti e possibili mareggiate

Dal caldo all’allerta gialla per gli acquazzoni. In poche ore. Gli effetti di Circe si fanno sentire anche in Sicilia dove sono attesi temporali sulla zona settentrionale. Ma rimane il caldo afoso a Catania con una massima percepita di 37 gradi e conseguente bollino giallo.

Instabilità nelle in buona parte della Sicilia con un peggioramento previsto nelle prossime ore. Previsti anche forti venti e possibili mareggiate.

Allerta gialla a Palermo, Trapani e Agrigento

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23216 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fin dalle 16 odierne fino alla mezzanotte tra sabato e domenica. Indicata allerta gialla in tre province: a Palermo, Trapani ed Agrigento. Diffuso anche l’avviso 164 per rischio incendi ed ondate di calore.

Le precipitazioni vengono indicate “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centrale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Mari e venti

Mari: Molto mossi i bacini occidentali. Venti: Da forti a burrasca occidentali, in estensione dalla sera ai settori occidentali e meridionali.

La situazione per domani, allerta gialla anche nel Messinese

Allerta gialla che – sempre secondo l’avviso – rimarrà anche per la giornata di domani, sabato 5 agosto ma viene estesa anche nel Messinese. Le precipitazioni previste “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centroorientale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti aree, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Le temperature saranno “In sensibile diminuzione, con valori localmente elevati nelle zone interne meridionali”. Previsto peggioramento sulla situazione di mari (Agitati lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Ionio meridionale) e venti “Da forti a burrasca occidentali”.

Condizioni meteo avverse

Sono indicate anche condizioni meteo avverse. “Da oggi 04/08/23, e per le successive 24-36 h, si prevedono piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-sett. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. dalle prime ore del 05/08/23, e per le successive 24-36 h si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. mareggiate lungo le coste esposte”.

Bollino giallo a Catania

Temperature in discesa ma non a Catania che rimane bollino giallo. L’avviso 164 sul rischio incendi e ondate di calore della protezione civile indica 37 gradi di temperature massima percepita per la giornata di sabato 5 agosto. A Palermo 29, a Messina 32.

Rischio incendi elevato in cinque province

Nello stesso bollettino vengono indicati pericolosità alta e livelli di allerta massimo (allerta rossa) ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Pericolosità media e preallerta arancione a Catania, Messina, Palermo e Trapani.