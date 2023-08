Sabato 5 agosto, arriva Circe e sono attese piogge

Ancora caldo in Sicilia per la giornata di venerdì 4 agosto con temperature stabili ma è previsto un cambiamento per sabato con l’arrivo di piogge ed un abbassamento dei valori massimi. Il ciclone Circe fa sentire i suoi effetti anche nell’isola.

Per venerdì 4 agosto tuttavia, rimane il caldo con bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Protagonista ancora l’alta pressione che offre tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Bollino giallo

Nuova giornata da bollino giallo nell’isola. Lo indica l’avviso 163 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore. Prevista a Palermo una massima percepita di 35 gradi, a Catania 38 gradi, a Messina 37. La situazione dovrebbe cambiare per sabato 5 agosto quando le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado. Massime percepite a Palermo 29 gradi, 34 a Catania, 31 a Messina.

Preallerta arancione in tutta l’isola per quanto concerne il rischio incendi.

Temperature massime stabili

Stabili le massime in Sicilia. Temperature previste tra i 31 ed i 37 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 33 a Catania, 31 ad Enna, 34 a Messina, 33 a Palermo, 33 a Ragusa, 37 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ecco il ciclone Circe: tempo spesso instabile su gran parte dei settori, con temporali e piogge anche intense in particolare sulla Lombardia, e annesso calo termico.

Centro: Giunge il ciclone Circe; piogge e temporali interesseranno Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni che potranno risultare anche particolarmente intensi. Altrove avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 37 gradi a Bari, 34 a Palermo.

Sabato 5 agosto, arriva Circe e sono attese piogge

La tanto attesa tregua dal caldo intenso dovrebbe concretizzarsi in Sicilia o in buona parte di essa per la giornata di sabato 5 agosto quando si sentiranno alcuni effetti del ciclone Circe.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: Il ciclone Circe si allontana; residua instabilità sul Triveneto, sul resto delle regioni invece tornano condizioni di maggiore stabilità.

Centro: Circe investe le regioni adriatiche: forte maltempo, con temporali anche intensi sulla fascia adriatica. Più soleggiato altrove.

Sud: Arriva il ciclone Circe; temporali anche intensi sul Gargano, piogge nel corso del giorno anche in Sicilia e Calabria. Calo termico.

Domenica 6 agosto

Nord: Tempo instabile al Nordest, soleggiato altrove. Caldo senza eccessi; forti venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi.

Centro: Qualche nota instabile sulle zone interne della Toscana, sul resto dei settori bel tempo prevalente con temperature massime nella media.

Sud: Giornata festiva all’insegna di un tempo ancora un po’ instabile su messinese e rilievi calabresi; sole prevalente invece altrove.