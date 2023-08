Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Sole e temperature stabili in Sicilia per la giornata di giovedì 3 agosto. Caldo con temperature nella norma anche se da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina per massime percepite rispettivamente di 35, 38 e 37 gradi.

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Bollino giallo

Caldo da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina come indicato nell’avviso 162 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Indicati 35 gradi di massima percepita a Palermo, 37 a Messina, 38 a Catania.

Per la giornata successiva, ovvero per venerdì 4 agosto, la situazione dovrebbe essere simile.

Pericolosità media e preallerta arancione in tutte le province dell’isola per il rischio incendi.

Massime stabili

Caldo ma senza eccessi in Sicilia. Massime previste tra i 31 ed i 34 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 33 a Palermo, 34 a Ragusa, 31 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Fin dalle prime ore del giorno aumenterà via via la nuvolosità sulla Liguria, con piogge sulla provincia di La Spezia, sospinte da forti venti di Libeccio. Durante il pomeriggio si accenderà sempre più l’instabilità temporalesca su tutto l’arco alpino, con fenomeni in estensione anche alle Prealpi.

Centro: Alta pressione sempre ben presente, fatta eccezione per qualche piovasco sull’alta Toscana. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 35 gradi a Bari, 32 a Palermo.

Venerdì 4 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Ecco il ciclone Circe: tempo spesso instabile su gran parte dei settori, con temporali e piogge anche intense e calo termico.

Centro: Ecco il ciclone Circe; piogge e temporali interesseranno Toscana, Umbria e Marche; soleggiato e più asciutto invece altrove.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 37 gradi a Bari, 34 a Palermo.

Sabato 5 agosto

Nord: Il ciclone Circe si allontana; residua instabilità sul Triveneto, sul resto delle regioni invece tornano condizioni di maggiore stabilità.

Centro: Il ciclone Circe investe le regioni adriatiche: forte maltempo, con temporali anche intensi sulla fascia adriatica. Più soleggiato altrove

Sud: Arriva il ciclone Circe; temporali anche intensi sul Gargano, piogge nel corso del giorno anche in Sicilia e Calabria. Calo termico.