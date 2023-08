Per giovedì 3 agosto, ancora sole e bel tempo

Prosegue il bel tempo in Sicilia per la giornata di martedì 2 agosto con temperature stabili anche se a Palermo è prevista una giornata da bollino arancione con 36 gradi di massima percepita. Caldo intenso, afoso a tratti, dunque, ma non estremo.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Bollino arancione a Palermo, rischio incendi alto Caltanissetta ed Enna

Inizio agosto con caldo da bollino arancione a Palermo e temperatura massima percepita di 36 gradi. Lo indica l’avviso 161 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Il caldo torna afoso quindi nel capoluogo siciliano ma anche nelle altre città prese a campione benché non venga indicato nessun livello sulle ondate di calore. A Catania la massima percepita sarà la stessa che a Palermo, un grado in meno (35) a Messina. La situazione dovrebbe replicarsi per la giornata di giovedì 3 agosto.

Per la giornata di mercoledì 2 agosto la nota della protezione civile regionale indica pericolosità alta e livello di allerta rosso nelle province Nissena ed Ennese. Nelle altre sette pericolosità media e preallerta arancione.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isole. Valori massimi “netti” compresi tra 29 e 35 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 31 a Catania, 29 ad Enna, 31 a Messina, 33 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione stabile. Soffiano forti venti di Libeccio, cielo molto nuvoloso sui settori alpini, ma senza piogge; altrove invece tutto sole.

Centro: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso sulla Toscana; temperature stazionarie.

Sud: La giornata risulterà soleggiata dal mattino fino a sera, in un contesto termico che vedrà le temperature massime aumentare ulteriormente. Attesi picchi fino a 35 gradi sulla Puglia.

Giovedì 3 agosto, ancora sole e bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Si avvicina il ciclone Circe. Nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata peggiora rapidamente lungo i settori alpini e sulle Prealpi, con temporali localmente intensi e rischio grandinate. Non è escluso il coinvolgimento delle pianure.

Centro: Giovedì, alta pressione sempre ben presente, fatta eccezione per qualche piovasco sull’alta Toscana. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 35 gradi a Bari, 32 a Palermo.

Venerdì 4 agosto

Nord: Ecco il ciclone Circe: tempo spesso instabile su gran parte dei settori, con temporali e piogge anche intense e calo termico.

Centro: Alta pressione sempre ben presente per cui il bel tempo sarà assicurato dal mattino fino a sera. Temperature in generale calo.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 38 gradi a Bari, 34 a Palermo.