Fiammata di Caronte

Inizio agosto con caldo da bollino arancione a Palermo e temperatura massima percepita di 36 gradi. Lo indica l’avviso 161 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Il caldo torna afoso quindi nel capoluogo siciliano ma anche nelle altre città prese a campione benché non venga indicato nessun livello sulle ondate di calore. Una fiammata di Caronte che tanto ha fatto soffrire l’isola con temperature estreme ed incendi.

A Catania la massima percepita sarà la stessa che a Palermo, un grado in meno (35) a Messina.

La situazione dovrebbe replicarsi per la giornata di giovedì 3 agosto almeno secondo quanto visto sulla nota della protezione civile.

Rischio incendi alto Caltanissetta ed Enna

Per la giornata di domani, mercoledì 2 agosto la nota della protezione civile regionale indica pericolosità alta e livello di allerta rosso nelle province Nissena ed Ennese.

Nelle altre sette pericolosità media e preallerta arancione.

In arrivo ciclone dal nord

Temperature leggermente sotto media al Nord, venti tesi ed anomali per il periodo su gran parte del Centro e lo spauracchio di un probabile ritorno a condizioni quasi autunnali da giovedì 3. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, i primi giorni di agosto iniziano in netto contrasto con il caldo da record registrato in luglio.

Non solo: queste condizioni potrebbero mantenere su tutta l’Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto. “Mentre l’ultima fiammata di Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi – afferma – già da giovedì arriveranno violenti temporali, associati a probabili grandinate e colpi di vento al Nord”. Domani, mercoledì 2 agosto, sarà una giornata di transizione con tanto sole ovunque.

Nel frattempo il ciclone scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, portando subito tanta aria fresca atlantica e molto instabile sull’Italia: il contrasto con le masse d’aria preesistenti, prettamente estive, favorirà fenomeni intensi, piogge a tratti anche abbondanti con grandine giovedì al Nord, venerdì anche al Centro e durante il weekend un calo termico significativo al Sud. Una ‘passata’ temporalesca importante, diffusa, che potrebbe mantenere su tutta l’Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto.

Nel dettaglio: mercoledì 2. Al Nord: bel tempo prevalente, qualche rovescio in serata sulle Alpi. Al Centro: tutto sole. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento.

Giovedì 3. Al Nord: arriva il maltempo. Al Centro: soleggiato a tratti variabile. Al Sud: bella giornata con temperature in ulteriore aumento. Tendenza: forti temporali e calo termico al Nord, poi verso le regioni centrali e meridionali entro il weekend.